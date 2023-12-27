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Balıkesir'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, aranan 21 şüpheli yakalandı. Uygulama sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, trafik uygulamasında 95 sürücüye toplam 287 bin 968 lira idari para cezası kesildi ve 19 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 21 şüpheli yakalandı
27.12.2023 - 10:55,
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Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde yapılan "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması"nda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 305 personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 215 kişinin bilgileri sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının gözaltına alındığı uygulama kapsamında yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 adet fişek, 16 adet kartuş, 0,93 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan bir payp ve iki sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca, 926 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 95 sürücüye toplam 287 bin 968 lira idari para cezası kesildi. 19 araç trafikten menedildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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