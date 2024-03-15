Balıkesir\'de yapılan uygulamalarda 18 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.
Uygulamalarda, 3 tüfek, 8 kartuş, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 31 adet kenevir tohumu, 6,79 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in ramazan ayında da devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Platform üyeleri cuma namazı sonrasında Hacı Bayram Veli Camisi'nde basın açıklaması yaptı. Harun Özçelik, İsrail'in 6 aydır katliamlarına devam ettiğini ve Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyerek ramazanda da katliamlarını sürdürdüğünü belirtti. Özçelik, 7 Ekim'den itibaren 32 bin masum insanın katledildiğini ve hayatını kaybedenlerin yüzde yetmişinin çocuk ve kadın olduğunu anımsattı. Platform üyeleri, Filistin'de ölenler için dua okudu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 'Yeşil Kuşak Projesi' kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yolunda ağaçlandırma çalışması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar köylüler tarafından köy yoluna dikildi. Vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de indirimli ulaşım kartından yararlanacağını belirterek, Bursa'ya yeni bir öğretmenevi yapımı için de 1 Nisan'dan sonra girişimlere başlayacaklarını ifade etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir programla, Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde tanıtıldı. Antolojide 100'ün üzerinde Afşinli şair ve ozanın şiirleri ve özgeçmişleri yer alıyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleriyle 500 bin lira dolandıran şüpheliler, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile birlikte Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti. Vali Erol, Çamaş Kaymakamlığı, Çamaş Belediye Başkanı ve Kabataş Kaymakamlığı ile Belediye Başkanı ile görüşerek ilçelerin genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Kabataş ilçesine yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verildi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, doğru adaylarla kazanmak için yarıştıklarını ve kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek için bu yola çıkmadıklarını belirtti. Yapıcıoğlu, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, seçim günü ve sonrasında da Gazze'yi unutmayacaklarını söyledi.
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