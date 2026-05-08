Balıkesir'de Yeni Alkol Tesisi Temel Atma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Yeni Alkol Tesisi Temel Atma Töreni

Balıkesir\'de Yeni Alkol Tesisi Temel Atma Töreni
08.05.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, ekstra nötral alkol üretecek tesisin temeli atıldı. Yıllık 54 milyon litre kapasiteye sahip.

Balıkesir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 400 ton mısır işleme kapasitesine sahip ekstra nötral alkol üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Eyüp Sabri Tuncer firması tarafından yıllık 54 milyon litre etil alkol üretim kapasitesine sahip olacak tesisin temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, fabrikanın üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Tesisin ithalatı azaltma yönündeki etkisinin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanların bacasının tütmesine, sofrasının bereketlenmesine vesile olan her üreticimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar için devlet olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. En önemlisi de ithalatımızı olumlu anlamda etkileyecek, ikame edecek böyle stratejik bir tesisin ilimizde üretim yapmasıdır. Balıkesir, her yönüyle güvenli ve huzurlu bir yatırım şehridir. Cumhuriyet ile yaşıt bir markanın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında burada yatırım yapması halkımız adına şükran duyulacak bir tablodur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da şehrin tüm dinamikleriyle el birliği içinde Balıkesir'i geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Uygur, "Şehrimizi geliştirmenin çabası içindeyiz. Balıkesirimizi artık bir lokomotif şehir haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de bu anlamda güzel bir vesileyle bir aradayız." dedi.

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer de yaptıkları yatırımla kolonya için alkol tedarikinde zorlanmayacaklarını vurguladı.

Tuncer, fabrikanın "Yeşil fabrika" konseptiyle tasarlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu fabrika için ana sözleşmemize 'kesinlikle gıda ve içki sektörüne verilmemek üzere' maddesini ilave ettik ve bunu devletimize taahhüt ettik. Buradan insana zararlı hiçbir ürün çıkmaz. Günde 400 ton mısır işleyecek olan bu tesisten yıllık 44 bin ton yem maddesi çıkacak. Bu ürün şu an Türkiye'ye ithal geliyor, dolayısıyla yerli üretimle ithal ikamesi sağlayacağız. Ayrıca tesis, kojenerasyon ünitesiyle kendi elektriğinin dörtte üçünü üretecek. Doğaya salınacak karbondioksit gazını da sıvılaştırarak yıllık 22 bin ton satışını gerçekleştireceğiz. Bu tam bir yeşil fabrika, Balıkesir'e yakışan bir işletme olacak."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, tesisin temeline ilk harcı koyan butona basarak inşaat sürecini başlattı.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yeni Alkol Tesisi Temel Atma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Yeni Alkol Tesisi Temel Atma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.