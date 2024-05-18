Balıkesir'de yeni muhtarın hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu - Son Dakika
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Balıkesir'de yeni muhtarın hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde Hürriyet Mahallesine muhtar seçilen Aydın Kılcı'nın düzenlediği mahalle hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu. Mahalle Camiinde okunan mevlidin ardından hayra katılanlara, etli pilav, etli patates, çorba ve höşmerim ikramı yapıldı.

18.05.2024 22:11
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Balıkesir'de yeni muhtarın hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde Hürriyet Mahallesine muhtar seçilen Aydın Kılcı'nın düzenlediği mahalle hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu. Mahalle Camiinde okunan mevlidin ardından hayra katılanlara, etli pilav, etli patates, çorba ve höşmerim ikramı yapıldı.

Hürriyet Mahallesinde muhtar seçilen 48 yaşındaki Aydın Kılcı, mahallesinde hayır geleneğini başlatırken, 2 bin kişiye hayır yemeği düzenledi. Mahalle Camiinde Müftü Mustafa Ali Işık öncülüğünde mevlit ve dualar okunurken, cami çıkışında da masalar kuruldu ve 2 bin kişiye yemek verildi. İlk hayrı yaptıklarını anlatan muhtar Aydın Kılcı, hayrı geleneksel hale getireceklerini söyledi. Muhtar Kılcı, her ay 10 ihtiyaç sahibine de alış veriş kartı dağıtıyor.

Hayıra, Belediye Başkan Vekili Murat Dinçer, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Ayten Tuna ile Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ile Ak Parti İlçe Başkanı Hayrı Zeybek, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ile çok sayıda sivil toplum örgütü başkanı, mahalle muhtarları ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Hayra katılanlara teşekkür eden Muhtar Aydın Kılcı, " 31 Martta Hürriyet Mahallesi muhtarı oldum. Bu gün de hayrımızı yapıyoruz. Bu sene ilk defa kendim yapıyorum hayrı. Ancak bundan sonra gelenek haline getireceğiz. Bu gün, çorbadır, etli yemektir, pilavdır, en az 2 bin kişiye yemek verdik. Bundan sonra da nasip olursa mahallemizde devamlı seçildiğim sürece her sene gelenek haline getireceğiz. Mahallemizin eksikliklerini biliyorum. Vatandaşımızın eksikliklerini biliyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Zaten daha önce söylediğimiz gibi, halkımıza her ay 10 aileye kartımızı market kartlarımızı dağıtıyoruz. Kimin ne eksiği varsa onları da gideriyoruz. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de yeni muhtarın hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu - Son Dakika

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