Balıkesir'de Yeni Ring Hattı ile Pazar Ulaşımı Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Yeni Ring Hattı ile Pazar Ulaşımı Kolaylaşıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk'ta yeni ring hattını hizmete sunarak vatandaşların pazar alışverişi sonrasında evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlıyor. Ücretsiz servisler, semt pazarının kurulduğu günlerde saat başı hizmet verecek.

06.03.2025 16:37  Güncelleme: 18:42
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş., Susurluk'ta vatandaşların, pazar alışverişlerini gerçekleştirdikten sonra evlerine daha rahat ulaşabilmesi için yeni ring hattını hizmete sundu. Yeni Mahalle, Tepe Bağlar, Emek Meydanı ve Muhacır Mahallesi'nden pazar yerine ulaşım artık yeni hatlar ile daha kolay olacak.

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından Susurluk'ta hizmete sunulan ücretsiz servisler ile mahalle sakinleri, semt pazarının kurulduğu günlerde bu hizmetten yararlanacak. Bu kapsamda Kapalı Pazar Yeri- Emek Meydanı ve Kapalı Pazar Yeri- Çınaraltı güzergahlarında ring hattı hizmet verecek. Yeni hatlar semt pazarının olduğu günlerde saat 09.00'dan 17.00 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. Hayata geçirdiği projeler ile kent sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi özellikle ulaşım konusunda gelen taleplere anında cevap veriyor.

Susurluk Kapalı Pazar Yeri'ne vatandaşların rahatlıkla gidiş dönüşünü sağlamak için oluşturulan ring hatlarından çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, bu hizmet nedeniyle Başkan Ahmet Akın'a teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yeni Ring Hattı ile Pazar Ulaşımı Kolaylaşıyor - Son Dakika

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