Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında İddianame Hazırlandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı A.Ş. fabrikasında 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 11 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamayla ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık, şirket müdür vekili C. Y. ve patlayıcı mesul müdürü S.B. ve mühimmat üretim müdürü M. B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı A.Ş. fabrikasında 24 Aralık 2024'te meydana gelen ve 11 çalışanın hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hazırlanan iddianamede sorumlular hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan cezalandırılması istendi.

Soruşturma dosyasına göre, fabrikanın boxer kapsül 1 isimli üretim biriminde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine giden ekipler, fabrikanın büyük ölçüde tahrip olduğunu ve çatı parçalarının metrelerce uzağa savrulduğunu tespit etti. Otopsi raporları, hayatını kaybeden işçilerin cesetlerinin büyük oranda deformasyona uğradığını ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve kriminal inceleme raporları değerlendirilerek patlamanın dış bir müdahale sonucu gerçekleşmediği belirlendi. Fabrika sahasında kullanılan patlayıcılar dışında harici bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Patlamada ölen mühendis uyarmış

Tanık ifadelerine göre, üretimi tamamlanan patlayıcı kapsüller uygun şartlara sahip bir depoya taşınmadı ve üretim alanında stoklanmaya devam edildi. Patlamada yaşamını kaybeden mühendis Özlem Özçakır'ın bu durumun tehlike arz ettiğini belirterek üst yönetime talepte bulunduğu ancak herhangi bir adım atılmadığı ortaya çıktı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, patlamanın kimyasal maddelerin depolandığı bölümde (kimyasal depo) bulunan kimyasal maddelerin, anlaşılamayan nedenden alev alması ve infilak etmesi sonucu, kapsül paketleme kısmında üst üste ve yan yana istiflenmiş, içerisinde patlayıcı madde barındıran paketlenmiş vaziyette, sevkiyata hazır boxer kapsüllerin infilak etmesi sonucu olabileceği, müteveffa Selin Karanlıkoğlu' nun kurutma odasından almış olduğu kabı önce paketlenmiş kapsüllerin üzerine koyup sonra müteveffa Özlem Özçakır'ın odasına götürdüğü bu kabın infilak etmesi sonrası paketleme alanında bulunan sevkiyata hazır paketlenmiş boxer kapsülleri infilak ettirmiş olabileceği ya da üretimi tamamlanmış kapsüllerin bulunduğu yerin yanındaki lak hazırlama odasında lak sıvısının infilak ederek hemen yanındaki üretimi tamamlanmış ve paketlenmiş kapsülleri infilak ettirmiş olabileceği belirtilerek patlamanın sebebi tam olarak tespit edilemeyen bir nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği, patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin belirtildi.

3 kişi asli kusurlu bir kişi ise tali kusurlu bulundu

Soruşturma sonucunda, ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. ye ait yönetim organizasyon şeması ile faaliyet konusu işin niteliği dikkate alındığında hiyerarşik yönetim yapısına göre; yönerge kapsamında asli görevleri içinde kazanın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunan genel müdür unvanlı şahsın asli kusurlu olduğu belirtilirken yönetim organizasyon şemasında ve kurum iç yönergesinde genel müdür ünvanlı bir şahsa yetkilendirme yapıldığına dair bir belge mevcut olmaması nedeniyle genel müdürden sonra sorumluluğu olan Operasyon Direktörü olarak görevlendirilmesi bulunan şirket müdür vekili C. Y. ve patlayıcı mesul müdürü S.B. ve mühimmat üretim müdürü M.B. asli kusurlu olarak değerlendirildi. İş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinde iş yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını ve çalışanlara düzenli iş güvenliği eğitimi verdiklerini öne sürerek suçlamaları reddetti. Ancak bilirkişi raporları, tanık beyanları ve teknik incelemeler, patlamanın yönetim hataları ve ihmaller sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

Savcılık, şüphelilerin TCK'nın 85/2 maddesi gereğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.