Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölümler ve Yaralılar - Son Dakika
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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölümler ve Yaralılar

Balıkesir\'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölümler ve Yaralılar

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyeler ile birlikte, patlama ile ilgili olarak 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirildi. Bakanlar, patlamadan etkilenen vatandaşlar için destek sözü verdiler.

24.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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BAKAN IŞIKHAN: 2 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Karesi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölümler ve Yaralılar - Son Dakika

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