Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

13.07.2024 23:17
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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