Balıkesir'deki Orman Yangınında 2 Tutuklama

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalarda 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsünün yer aldığı kaydedilen açıklamada, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi.

"Yangın bahçede kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımdan başladı"

Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yangının, O.G. ve M.Y'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerine, söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle, Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye ve orman personelinin bulunduğu 4 kişi yaralanmış, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yanmıştı.