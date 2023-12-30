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Balıkesir'deki Oruç Bey Camisi Restorasyonunun Ardından Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Balıkesir'deki Oruç Bey Camisi Restorasyonunun Ardından Yeniden Açıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan ve 6 asırlık tarihi Oruç Bey Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonunu Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü gerçekleştirdi. Açılış törenine Balıkesir Valisi, AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Kaymakam, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir\'deki Oruç Bey Camisi Restorasyonunun Ardından Yeniden Açıldı
30.12.2023 - 09:27,
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, "Korunması Gereken Kültür Varlığı" listesinde bulunan 6 asırlık Oruç Bey Camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Geçmişi 15. yüzyılın ilk yarısına uzanan ve Osmanlı vezirlerinden Oruç Bey tarafından yaptırılan caminin restorasyonu Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tamamlandı.

Cami avlusunda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve kurdelenin kesilmesiyle sona eren programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, STK başkanları, ilçe daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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