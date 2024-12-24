Balıkesir\'deki Patlama Soruşturması Başlatıldı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlama hakkında, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.