Balıkesir'deki trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'deki trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Balıkesir\'deki trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruklara çarpan araçlar kazasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi.

02.11.2024 18:16
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İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, memleketleri Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Öner Karabağ ve oğlu Ümit Utku Karabağ'ın cenazeleri, yakınları tarafından Salihli'ye getirildi.

Cumhuriyet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, Karaağaç Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Karabağ ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

31 Ekim'de İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. yönetimindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düşmüş, arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarpmıştı.

Kazada yaralanan 10 kişiden Öner Karabağ ile oğlu Ümit Utku Karabağ kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından tır sürücüsü Erkan Görkem G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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