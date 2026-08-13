Balıkesir'deki Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
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Balıkesir'deki Yangınlar Kontrol Altında

Balıkesir\'deki Yangınlar Kontrol Altında
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OGM, Edremit ve Bilecik'teki yangınları kontrol altına alırken, Dursunbey'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında.

(BALIKESİR) - Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Edremit'teki yangının kontrol altına alındığı, Dursunbey'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleri ile Bilecik Merkez'de orman dışı alanlarda başlayan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. OGM, Edremit ve Bilecik'teki yangınların kontrol altına alındığını, Dursunbey'deki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Bilecik Merkez'de orman dışı alanlarda başlayan yangınların kontrol altına alındığı belirtildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yine orman dışı alanda başlayan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı.

OGM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir, Edremit ve Bilecik Merkez'de orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Balıkesir, Dursunbey'de yine orman dışı alanda başlayan yangını ise büyük ölçüde kontrol altına aldık. Ekiplerimizin soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde açık alanda ateş yakmayalım, en küçük kıvılcımın dahi büyük sonuçlara yol açabileceğini unutmayalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika

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