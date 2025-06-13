Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Gençler İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika
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Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Gençler İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor

13.06.2025 15:35  Güncelleme: 15:46
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Dijital Gençlik Merkezi, haftanın yedi günü gençlere espor turnuvaları ve teknoloji odaklı eğitimler sunarak sosyal yaşamı hareketlendiriyor. Yaklaşık 20 bin üyesiyle çeşitli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiren merkez, gençleri geleceğe hazırlıyor.

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi, haftanın yedi günü binlerce öğrenciyi ağırlıyor. Gençlerin sosyalleşip, kendini geliştirebileceği bir alan yaratma hedefiyle yola çıkan merkez, espor turnuvalarının da odak noktası olarak öne çıkıyor.

Gençlerin sosyalleşip, kendini geliştirebileceği bir alan yaratma hedefiyle Dijital Gençlik Merkezi'nin teknolojik altyapısını güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, espor turnuvaları ve aktivitelerle gençlere destek oluyor. Çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle şehrin sosyal yaşamını hareketlendiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi'nde geleceğin yazılımcı ve girişimcilerini yetiştirmek için olanakları artırıyor. Eğitimlerden turnuvalara kadar pek konuda kendilerini yetiştirme şansı bulduklarını söyleyen gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a sunduğu olanaklardan dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık 20 bin üyeye eğitim veriliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi haftanın yedi günü 10.00-22.00 saatleri arasında gençlere hizmet veriyor. Yaklaşık 20 bin üyesi olan Dijital Gençlik Merkezi espor, robotik kodlama ve siber güvenlik 101 eğitimleri ile gençleri teknolojiyle tanıştırıyor. Geleceğin yazılımcıları ve girişimcilerini yetiştiren Dijital Gençlik Merkezi'nde FPS ve MOBA oyun türlerinde müfredat türlerinde eğitime katılan gençlere psikologlar, sosyologlar, fizyoterapistler ve koçlar dahilinde eğitimler gerçekleştiriliyor. 4 ve 12. sınıflar arasındaki öğrencilere yönelik kodlama eğitimlerinde gençlerin problem çözme ve takım çalışması becerileri geliştiriliyor. Siber Güvenlik 101 eğitimleri sayesinde ise gençlerin teknolojiyi daha bilinçli kullanmaları, dijital güvenlik farkındalığı kazanmaları hedefleniyor. Espor arenası, stüdyosu, panel alanı, serbest oyun alanı ve metaverse alanıyla geniş bir donanıma sahip olan Dijital Gençlik Merkezi, gençleri kodlama ve algoritma mantığını kavrama gibi konularda yetkin eğitimlerle geleceğe hazırlıyor.

Eğitimlerden faydalanan gençler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mert Vohen: "Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Ben ilk defa geliyorum. Her zaman böyle organizasyonlar yapılmasını tercih ederim. Turnuvalar sayesinde çok eğleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

-Emir Yusuf Bekar: "Dijital Gençlik Merkezi'nin akademisindeyiz. Arkadaşlarımızla kurduğumuz takımın antrenmanlarını yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin başka yerinde böyle bir merkez yok. Ahmet Başkan'ımızın bize sunduğu olanaklardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

-Ekrem Efe Gündüz: "Buranın akademi bölümündeyim. Kolaylıkla eğitimlerden faydalanabiliyoruz. Başka yerlerde belirli bir konuda kendini göstermeden, kendini ispatlamadan böyle bir eğitim alman zor. Alanında uzman eğitmenlerimiz bizlerle çok ilgileniyorlar. Çalışmaları gayet başarılı buluyorum."

-Zekai Kıyak: "Bilgisayarların performansı olsun sosyal donanımlar olsun gayet güzel. Dijital Gençlik Merkezi ücretsiz bir şekilde eğlenmeye açık. Sosyal medya hesaplarından da takip ediyoruz. Burayı bize sağladıkları için teşekkür ederim. Yeniliklerle bizi buluşturan ve turnuvaların, eğitimlerin kalitesini artıran Ahmet Başkan'ımıza da teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Gençler İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika

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