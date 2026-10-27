Balıkesir Edremit'te 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de Akçay ve İkizçay mahallelerindeki iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, diğeri serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Akçay ve İkizçay mahallelerinde 18 Ekim'de eş zamanlı olarak iki iş yerine düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda olaylarla ilgili kimlikleri tespit edilen 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, 431 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 231 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Balıkesir3. SayfaEdremitGüncelAkçaySon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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