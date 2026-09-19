Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Edremit\'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu. Öğrenciler şiir okudu, gaziler için Ali Çetinkaya Kışlası'nda etkinlik yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazisi Ali Çakır'ın konuşma yaptığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

İlçede ikamet eden gaziler için Ali Çetinkaya Kışlası'nda etkinlik düzenlendi. Protokol üyeleri, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve Gaziler Günü'nü kutladı.

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Belediye Başkan Vekili Muammer Temiz, gaziler ve aileleri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüCumhuriyet MeydanıAli ÇetinkayaAli ÇakırBalıkesirEtkinlikEdremitGüncelKıbrısTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu İşte muhtemel 11’ler
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:22:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement