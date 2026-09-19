Balıkesir Edremit\'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazisi Ali Çakır'ın konuşma yaptığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

İlçede ikamet eden gaziler için Ali Çetinkaya Kışlası'nda etkinlik düzenlendi. Protokol üyeleri, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve Gaziler Günü'nü kutladı.

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Belediye Başkan Vekili Muammer Temiz, gaziler ve aileleri ile diğer ilgililer katıldı.