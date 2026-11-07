Balıkesir Edremit\'te panjura sıkışan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtarıp doğaya bıraktı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu başı aracın ön panjuruna sıkışan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Olay, dün gece, Ülkü Yolu, Grand Dallas mevkiinde meydana geldi. Aniden yola fırlayan bir tilkiye 06 ED 9657 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tilkinin başı otomobilin ön panjuruna sıkıştı. Otomobil sürücüsü durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri, özel bir aparat yardımıyla tilkiyi etkisiz hale getirip, sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan ve durumu iyi olduğu belirlene tilki, doğal ortamına bırakıldı.

Haber: Şevki MORALI/ EDREMİT (Balıkesir),