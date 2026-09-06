Balıkesir Edremit'te polyester atölyesinde çıkan yangın 5 iş yerine sıçradı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki organize sanayi sitesinde bir polyester atölyesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında toplam 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.
Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 8 araç ve 16 personel müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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