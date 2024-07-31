Balıkesir Edremit'te yapılan huzur ve güven uygulamasında 6 zanlı yakalandı

Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

Polis ekipleri, ilçede mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

Müdürlüğe bağlı 27 ekip, 4 Çevik Kuvvet timi ile 70 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 203 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1389 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında "çocuğa cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada, ruhsatsız 2 tüfek ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ayrıca, 21 umuma açık iş yeri ile 135 araç denetlendi. Bir iş yerinin sorumlularına kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten işlem yapıldı. 26 araç sürücüsüne toplam 137 bin 421 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.