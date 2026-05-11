Balıkesir Gastrofest'te Ayvalık Standına Yoğun İlgi

11.05.2026 17:10  Güncelleme: 19:56
(BALIKESİR) - Ayvalık standı, Balıkesir GastroFest'te yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerden tam not alan stant, kentin gastronomi alanındaki iddialı kimliğini ortaya koydu.

Bu yıl 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Balıkesir Gastronomi Fuarı'nda Ayvalık'ın yöresel lezzetleri ilgi gördü. Ayvalık Belediyesi himayesinde fuara katılan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, zengin ürün çeşitliliği ve özgün sunumlarıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Fuarda Ayvalık mutfağının en özel tatları ziyaretçilere ikram edilirken, coğrafi işaretli ürünler de yoğun ilgi gördü. Kooperatif standında enginar kalbi, enginar çanak, kuru bezelye kanepeleri, börülce salatası, iç bakla, zeytinyağlı fava, sepet peyniri, Ayvalık zeytini, sakızlı kurabiye ve coğrafi işaretli lor tatlısı ziyaretçilerle buluşturuldu.

Özellikle Ayvalık Belediyesi'ne ait ağaçlardan elde edilen doğal zeytinyağı, fuarın en çok dikkati çeken ürünlerinden oldu. Katılımcılar, Ayvalık'ın doğal üretim anlayışını ve geleneksel mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın bereketini, üretim gücünü ve kadın emeğiyle hazırlanan doğal lezzetlerini tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ayvalık'ın eşsiz mutfağını ve yerel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

