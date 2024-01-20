Balıkesir Gönen\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

C.C. idaresindeki 10 HF 716 plakalı minibüs, Gönen-Bandırma kara yolunun Buğdaylı Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yana devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan A.Ü'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.