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Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisini aldı.
Ekipler, belirledikleri 2 şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gönen'de düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika