Balıkesir Dursunbey'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Balıkesir Dursunbey'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir Dursunbey\'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7,7 kilometre derinlikte olduğunu duyururken, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

21.03.2024 22:40  Güncelleme: 22:42
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, saat 22.20'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD; Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, saat 22.20'de, 7,7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Dursunbey'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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