Balıkesir\'in kurtuluşu 102. yılını kısa filmle kutlandı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna bir kısa film hazırlandı. Filmde, Kuvayımilliye kahramanlarından Gönenli Ahmet Efe'nin torunu Başkan Ahmet Akın'ın çocukluğu gözünden şehrin bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

6 Eylül Balıkesir'in 102'nci kurtuluş yılı onuruna hazırlanan filmde, Gönenli Ahmet Efe'nin torunu Başkan Akın'ın çocukluğu gözünden şehrin kurtuluş mücadelesi anlatıldı.

Filmin sonunda Başkan Akın, şehrin kurtuluşunun 102'nci yılını Zeybek oynayarak kutlarken, Efeler de ona eşlik etti. Başkan Akın, "Bu vatan bizim, Balıkesir bizim. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Kuvayımilliye kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Balıkesir'imizde, Kuvayımilliye ruhunu ilelebet yaşatacağız" dedi.

Kısa film hakkında

Hikaye; dönemin Belediye Başkanı Keçecizade Mehmet Emin Bey'in, Zarbalı Hulusi Bey ve Yırcalızade Şükrü Efendi ile un fabrikasında buluşarak vatan müdafaasında ne kadar hazırlıklı ve kararlı olduklarını görmesiyle başlıyor. Balıkesirli kahramanların "Düşman işgali kabul edilemez" diyerek kısa zamanda planlı, istiklal uğruna yekvücut olmasıyla Mehmet Emin Bey, Balıkesir Valisi Mehmet Vehbi Bolak'a bir rapor takdim ederek Alaca Mescid Toplantısı'na davet ediyor. "Bu vatan bizim, terk etmek için gelmedik ki biz bu topraklara" diyen kahramanlar; bu olaylar karşısında kayıtsız kalmayıp silahını ve mavzerini kuşanarak pusular kuruyor, düşmana göz açtırmıyor. 19 Mayıs 1919'da Alaca Mescid Camisi'nde "Silahlı mücadeleden gayrı vatanın kurtuluşu mümkün değildir. Zafer namlunun ucundadır" kararı alınıyor. 5 Eylül günü bir destanın iki kahramanı Arnavut Aslan Efe ile Gönenli Ahmet Efe; Vali Mehmet Vehbi Bolak'ın huzuruna çıkarak beklenen haberi iletiyorlar. Vali Mehmet Vehbi Bolak, Hasan Basri Çantay'a müjdeyi iletiyor ve tüm her yerde yazıyor; 6 Eylül günü Balıkesir işgalden kuruluyor. Filmin son kısmında ise çocuk, büyümüş haline bakıyor.