Balıkesir'in kurtuluşu 102. yılını kısa filmle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'in kurtuluşu 102. yılını kısa filmle kutlandı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna bir kısa film hazırlandı. Filmde, Kuvayımilliye kahramanlarından Gönenli Ahmet Efe'nin torunu Başkan Ahmet Akın'ın çocukluğu gözünden şehrin bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

06.09.2024 15:02  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna bir kısa film hazırlandı. Filmde, Kuvayımilliye kahramanlarından Gönenli Ahmet Efe'nin torunu Başkan Ahmet Akın'ın çocukluğu gözünden şehrin bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

6 Eylül Balıkesir'in 102'nci kurtuluş yılı onuruna hazırlanan filmde, Gönenli Ahmet Efe'nin torunu Başkan Akın'ın çocukluğu gözünden şehrin kurtuluş mücadelesi anlatıldı.

Filmin sonunda Başkan Akın, şehrin kurtuluşunun 102'nci yılını Zeybek oynayarak kutlarken, Efeler de ona eşlik etti. Başkan Akın, "Bu vatan bizim, Balıkesir bizim. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Kuvayımilliye kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Balıkesir'imizde, Kuvayımilliye ruhunu ilelebet yaşatacağız" dedi.

Kısa film hakkında

Hikaye; dönemin Belediye Başkanı Keçecizade Mehmet Emin Bey'in, Zarbalı Hulusi Bey ve Yırcalızade Şükrü Efendi ile un fabrikasında buluşarak vatan müdafaasında ne kadar hazırlıklı ve kararlı olduklarını görmesiyle başlıyor. Balıkesirli kahramanların "Düşman işgali kabul edilemez" diyerek kısa zamanda planlı, istiklal uğruna yekvücut olmasıyla Mehmet Emin Bey, Balıkesir Valisi Mehmet Vehbi Bolak'a bir rapor takdim ederek Alaca Mescid Toplantısı'na davet ediyor. "Bu vatan bizim, terk etmek için gelmedik ki biz bu topraklara" diyen kahramanlar; bu olaylar karşısında kayıtsız kalmayıp silahını ve mavzerini kuşanarak pusular kuruyor, düşmana göz açtırmıyor. 19 Mayıs 1919'da Alaca Mescid Camisi'nde "Silahlı mücadeleden gayrı vatanın kurtuluşu mümkün değildir. Zafer namlunun ucundadır" kararı alınıyor. 5 Eylül günü bir destanın iki kahramanı Arnavut Aslan Efe ile Gönenli Ahmet Efe; Vali Mehmet Vehbi Bolak'ın huzuruna çıkarak beklenen haberi iletiyorlar. Vali Mehmet Vehbi Bolak, Hasan Basri Çantay'a müjdeyi iletiyor ve tüm her yerde yazıyor; 6 Eylül günü Balıkesir işgalden kuruluyor. Filmin son kısmında ise çocuk, büyümüş haline bakıyor.

Balıkesir\'in kurtuluşu 102. yılını kısa filmle kutlandı
Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Balıkesir, Gönenli, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'in kurtuluşu 102. yılını kısa filmle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'in kurtuluşu 102. yılını kısa filmle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement