Balıkesir İvrindi'de maden ocağı yakınında tır devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tırın devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki bir maden işletmesinde ekskavatör taşıyan bir tır, henüz bilinmeyen nedenle virajda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde tır sürücüsü N.D. (61) ile yanındaki M.T'nin (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından N.D. ile M.T'nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.