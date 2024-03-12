Balıkesir Karesi Ortaokulu Öğretmenleri İstiklal Marşı\'nın 103. Yılını Video Klibiyle Kutladı

Balıkesir Karesi Ortaokulu öğretmenleri, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 103'üncü yıl dönümü anısına video klip hazırladı.
Okul bünyesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri için "41 İl, 41 Mısra, Tek Yürek" adlı proje çalışması yapıldı.
Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 41 şehirde öğrenim gören öğrencilerin seslendirdiği 41 dizeli İstiklal Marşı, Balıkesir Karesi Ortaokulu öğretmenlerinden Zeynep Alagöz Usalp, Tuğçe Vatansever ve Zehra Canan Bozdemir tarafından birleştirilerek video klibe dönüştürüldü.?
Klibin sonunda Van Özel Eğitim Meslek Lisesinin işitme engelli öğrencileri Evin Taşhan ve Jivan Tekçe, İstiklal Marşı'nı işitme engelliler için işaret diliyle yorumladı.
Projenin koordinatörü Usalp, il merkezindeki anma programında katılımcılara izlettirilmek üzere hazırlanan videoyla ilgili yaptığı açıklamada, " Mehmet Akif Ersoy'un 'Kahraman ordumuza' ithafıyla yazdığı, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 103'üncü yılını, öğretmen arkadaşlarımızla 41 şehirden öğrencilerimizin desteğiyle bir video klip hazırlayarak kutlamak istedik." ifadesini kullandı.
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