Balıkesir Karesi Ortaokulu Öğretmenleri İstiklal Marşı\'nın 103. Yılını Video Klibiyle Kutladı

Lübnan'dan İsrail'e 100 roket atıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100 roket atıldığını duyurdu. Hizbullah, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'i hedef almaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın sabah saatlerinde Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 70 roket fırlattığını duyurdu. Saldırıda yaralanan olmazken, İsrail çevresinde siren sesleri duyuldu. Hizbullah, daha sonra İsrail'in kuzeyine ikinci bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail topraklarının 30 roketle hedef alındığı saldırıda, yaralanma ve hasar bildirilmedi. Saldırılarda fırlatılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise boş arazilere düştüğü belirtildi. IDF, İsrail savaş uçaklarının saldırılara karşılık olarak Hizbullah'a ait 3 roket fırlatma rampasını vurduğunu duyurdu.