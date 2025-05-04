Balıkesir Lisesi 140. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Balıkesir Lisesi 140. Yılını Kutladı

Balıkesir Lisesi'nin 140. yılı, 'Kaymaklı Günü' etkinliğiyle mezunlar ve öğrencilerle kutlandı.

04.05.2025 09:56
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Türkiye'nin en köklü liselerinden Balıkesir Lisesi'nin kuruluşunun 140'ncı yılı Balıkesir Liseliler Derneği tarafından organize edilen "Kaymaklı Günü" etkinliği ile kutlandı.

Atatürk anıtında çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlik eski ve yeni mezunlar ile öğrencilerin katıldığı program Balıkesir Lisesi Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşü ile devam etti.

Mezun oldukları okula yıllar sonra geri dönen mezunlar eski sıralarında hatıra fotoğrafları çekindi. Program okul konferans salonunda başsağdıçlık töreni ile devam etti.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek törende yaptığı konuşmada "Derneğimiz, değerleri canlı tutmak için 30 yıldır var. Sadece geçmişe değil, geleceğe de hizmet etmek için de. Yeni nesil Balıkesir Liselilere el uzatmak, destek olmak, geleneklerimizi yaşatmak için buradayız." dedi.

Konuşmanın ardından 2025-2026 yılı Başsağdıçlık töreni yapıldı. Yeni başsağdıç Mehmet Akkan olurken, diğer sağdıçlar ise Pelin Karaca, Gül Yıldız, Orhan Karaca ve Cem Karaağaç oldu.

Kaymaklı Günü geleneksel kaymaklı ikramı ile sona erdi.

Kaynak: AA

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