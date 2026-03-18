Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi

18.03.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Balıkesir Lisesinin izcileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen temsili uğurlama töreniyle anıldı.

Balıkesir Lisesinden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni, okulun tarihi binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Öğrenciler, 111 yıl önce olduğu gibi enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katıldı.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Murat Saran, AA muhabirine, okulun Çanakkale'deki savaş nedeniyle mezun veremediğini söyledi.

Çanakkale'de hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Saran, "Onların kütüklerinde 'şehadetle mezuniyet' yazar. Biz de bugünümüzü borçlu olduğumuz şehitlerimizin anısına onlar için tekrar uğurlama töreni canlandırdık. Böyle bir günü yaşamak bizim için her yıl bir ritüel oldu, bunu yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından hareket eden grup, eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı.

Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan Keşşaf Birliği öğrencileri, Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip Valilik önüne ulaştı.

Gar binası önüne gelen Keşşaf Birliği, uğurlama töreni ve kendilerine Savaştepe Seferberlik Çöreği verilmesinin ardından trene bindirilerek temsili olarak askere uğurlandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:29:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.