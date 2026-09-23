Balıkesir Manyas\'ta 285 üye 2 bin 700 ton ayçiçeği taahhüt etti, koop. 1600 ton aldı

Balıkesir Manyas'ta 285 üye 2 bin 700 ton ayçiçeği taahhüt etti, koop. 1600 ton aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Manyas'ta ayçiçeği hasadı devam ederken kooperatif bugüne kadar 1600 ton civarında ürün aldı. Başkan Sadettin Kalpakçı, 285 üyenin 2 bin 700 ton taahhüt verdiğini ve ilçede 3 bin 500 ton üretim beklendiğini bildirdi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor.
Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, bugüne kadar 1600 ton civarında ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
İlçede 285 kooperatif üyesinin 2 bin 700 ton taahhüt verdiğini belirten Kalpakçı, ilçe genelinde 3 bin 500 ton ayçiçeği üretimi beklendiğini söyledi.
Kaynak: AA
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