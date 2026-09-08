Balıkesir Manyas'taki ot yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye sevk edilen 5 araç ve 9 personel, soğutma çalışmasının ardından yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 5 araç ve 9 personelden oluşan itfaiye ekibi, orman ekipleriyle koordineli şekilde söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
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