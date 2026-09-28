Balıkesir Marmara'daki Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenlideki 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir Marmara'daki Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenlideki 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenlideki 2 kişinin sahil güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma, sahil güvenlik helikopteriyle gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenlideki 2 kişi sahil güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.
Kaynak: DHA
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