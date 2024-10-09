Balıkesir, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'na Katıldı

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(BALIKESİR)- Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından yönetilen, 2015 yılında kurulan ve içeriğini 46 şehrin belirlediği Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'na (MUFPP) üye olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, herkese sağlıklı ve erişilebilir gıda sağlamak için kolları sıvadı.

Dünyanın dört bir yanından 100'ün üzerinde katılım gösteren imzacı şehirlerle birlikte Ekim 2015'te kurulan Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nda (MUFPP) artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. 46 şehirden oluşan bir grubun iş birliği içinde içeriği belirlenen ve belediye başkanları Uluslararası Paktı olarak bilinen MUFPP, Milano Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor. Sosyal belediyecilik kapsamında pakta başvurusunu ilk kez 21 Ağustos'ta yapan Büyükşehir Belediyesi, 5 Ekim'de MUFPP'e kabul onayını aldı.

İlk uluslararası protokol

Belediye başkanlarının; herkese sağlıklı ve erişilebilir gıda sağlamak, biyoçeşitliliği korumak ve gıda israfıyla mücadele etmek için sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmeyi taahhüt ettikleri ilk uluslararası protokol olan MUFPP, 200'den fazla şehir tarafından imzalandı. Tüm şehirlerin katılımına açık olan MUFPP, her geçen gün kendini geliştirmeyi hedefliyor. Küresel anlamda ortak sorunları ele alan paktta, kendi gıda stratejilerini geliştiren şehirler olduğu gibi bu stratejiler üstünde çalışan şehirler de bulunuyor.

6 ana başlıktan oluşuyor

MUFPP, genel çerçevede; Yönetişim (Governance), Sürdürülebilir Diyetler ve Beslenme (Sustainable Diets and Nutrition), Sosyal ve Ekonomik Eşitlik (Social and Economic Equity), Gıda Üretimi (Food Production), Gıda Temini ve Dağıtımı (Food Supply and Distribution), Gıda İsrafı (Food Waste) olmak üzere 6 ana başlıktan oluşuyor.

Kentsel gıda politikası paktı taahhütleri

Her yıl şehirlerden en iyi uygulamaları toplamak ve paylaşmak için Milano Paktı Ödülleri'ni düzenleyen MUFPP'e üye olan şehirlerin yerine getirmesi gereken taahhütler bulunuyor. Kapsayıcı, dirençli, güvenli ve çeşitli, insan haklarına dayalı bir çerçevede tüm insanlara sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda sağlayan, israfı en aza indiren ve iklim değişikliğine uyum sağlarken ve etkilerini azaltırken biyolojik çeşitliliği koruyan sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmek için çalışmak, bu taahhütleri içeriyor. Taahhüt maddeleri şöyle:

-Kentsel gıda politikası hususlarını gıda tedariki ve dağıtımı, sosyal koruma, beslenme, eşitlik, gıda üretimi, eğitim, gıda güvenliği ve atık azaltma gibi sosyal, ekonomik ve çevresel politikalara, programlara ve girişimlere entegre etmek için çalışarak, belediye ve toplum düzeylerinde departmanlar arası ve sektörler arası koordinasyonu teşvik etmek.

-Belediyelerin gıda ile ilgili politika ve programları kapsamında; ulus-altı, ulusal, bölgesel ve uluslararası politika ve süreçler arasında tutarlılık aramak.

-Gıda sistemindeki tüm sektörleri (komşu makamlar, teknik ve akademik kuruluşlar, sivil toplum, küçük ölçekli üreticiler ve özel sektör dahil olmak üzere) gıda ile ilgili tüm politikaların, programların ve girişimlerin formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine dahil edilmesi.

-Eşitlikçi, dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla mevcut kentsel politikaları, planları ve yönetmelikleri gözden geçirmek ve değiştirmek.

-Eylem çerçevesini kentsel gıda sisteminin gelişimini ele almak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak ve gelişmeleri katılımcı kentler, ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla uygun olduğunda paylaşmak. Diğer şehirleri gıda politikası eylemlerimize katılmaya teşvik etmek.

Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda taahhütlerle birlikte sağlıklı, adil ve sürdürülebilir gıda üretimi için onarıcı tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını da hedefliyor. Onarıcı tarım, toprak sağlığını gözeterek dirençli ekosistemler oluşmasına olanak tanıyor. Büyükşehir Belediyesi, MUFPP ile tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde, onarıcı tarım yöntemleri ile toprağın sağlığını iyileştirerek daha besleyici ve güvenli gıdaların yetiştirilmesi için katkıda bulunacak.