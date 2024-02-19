Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, seçim çalışmalarına devam ediyor

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, seçim çalışmalarına devam ediyor

Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalle İdareler Seçimi için Ayvalık, Balya ve Havran ilçelerinde saha çalışmalarına devam ediyor. Canbey, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Balıkesir'in gelişimi için projelerini anlatıyor.

19.02.2024 13:25
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Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalle İdareler Seçimi için saha çalışmalarına sürdürüyor. Milletvekili Canbey, bu kapsamda Ayvalık, Balya ve Havran ilçelerinde bir dizi ziyaret ve halk buluşmaları gerçekleştirdi.

Gittiği ilçelerde esnaf ve pazaryerlerini ziyaret eden, ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen, vatandaşların taleplerini dinleyen Milletvekili Mustafa Canbey Balya'da katıldığı programda şunları ifade etti:

"Bizim Balıkesir için hedeflerimiz var, bizim hemşehrilerimiz için hayallerimiz var, bizim çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir şehir, bir ülke fotoğrafı var. Bu fotoğrafta çöp, çukur, çamura yer yoktur. Balıkesir fotoğrafımızda sadece yatırım, proje ve kalkınma vardır. Bunun için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Balya Belediye Başkan adayımız Cüneyt Çalışkan ile 31 Mart'ta durmak yok, yola devam demeliyiz."

Kaynak: AA

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