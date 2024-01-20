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Balıkesir Sındırgı'da maden ocağından hafriyat taşıyan kamyon devrildi - Son Dakika
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Balıkesir Sındırgı'da maden ocağından hafriyat taşıyan kamyon devrildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun virajda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından yol kapanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

Balıkesir Sındırgı\'da maden ocağından hafriyat taşıyan kamyon devrildi
20.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:03
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ekrem Dağ (51) idaresindeki 43 ABS 510 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yaylabayır- Yüreğil grup yolu ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralı sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kaldırılması ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da maden ocağından hafriyat taşıyan kamyon devrildi - Son Dakika
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