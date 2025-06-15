Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi: "Algı Değil, Somut Hizmet Üretmek Asıl Önceliğimiz"

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin ve bazı meclis üyelerinin çeşitli iddialarına yanıt veren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, tüm işlemlerin şeffaf, belgeli ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Algı değil, somut hizmet üretmek bizim asıl önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'nde, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin ve bazı meclis üyelerinin çeşitli iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Tüm işlemlerin şeffaf, belgeli ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirten BASKİ yetkilileri, vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişebilmesi ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmeleri için titizlikle çalıştıklarını kaydederek, "Algı değil, somut hizmet üretmek bizim asıl önceliğimiz" mesajını verdi.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binada sayaçsız su kullanımı olduğu iddialarına yanıt veren BASKİ'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Sayaçsız ve abonesiz kullanım yoktur"

"Mevcut binanın alt katında 5 sayaç bulunmakta olup sayaçsız görünen su tesisatı üst kata taşınmış ve oradaki kollektöre bağlantı yapılmıştır. 4 adet aboneli sayaç bulunmaktadır. Alt kattaki kollektörde sayaç takmaya müsait yer olmaması sebebi ile diğer aboneliklere ait sayaçlar üst kattaki kollektöre taşınmıştır. Sayaçsız ve abonesiz kullanım yoktur. Sayaçların sayaç numarasından endeks okuması yapılmaktadır. Abone kartının olup olmamasının önemi yoktur."

Teknik hata anında düzeltildi

Su faturalarında kişisel bilgilerin yer aldığı iddialarına karşılık BASKİ, bu durumun sistem aktarımı sırasında oluşan teknik bir hata nedeniyle gerçekleştiğini, yalnızca 17 kişiyi kapsayan hatanın tespit edilir edilmez sorumlu birimlere verilen talimatla giderildiğini belirtti.

BASKİ, usulsüzlük tespit eden bir personelin sürgün edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Sürgün iddiası yanlış olup kendileri istifa etmiştir"

"Su kullanımında usulsüzlük tespit edilmesi halinde Tarifeler Yönetmeliği'mize göre işlem yapılmaktadır. Usulsüzlük tespit eden personelin sürgün iddiası yanlış olup kendileri istifa etmiştir. Ayrıca ihbar edilen usulsüzlükler hakkında İdaremiz tarafından ilgili personel hakkında 11 Nisan 2025 tarihinde soruşturma başlatılmıştır."

Su faturası dışında otomatik ödeme ile tahsil edilen bedellerin Katı Atık Bedeli olduğunu söyleyen BASKİ yetkilileri, ilçe belediyelerince tahakkuku yapılan vade tarihi 2 Haziran 2025 olan ve BASKİ aracılığıyla tahsil edilen 2024 yılı 2. dönem katı atık bedelleri olduğunu belirtti.

Su faturasını ödemeye gelen bir vatandaştan 30 lira fazla ücret alındığı iddialarına ise "Fatura ve vezne fiyat farkı ise sayaç okuma personelinin güncel ÜFE ile hesaplanmış birim fiyatları almadan fatura basması sonucu geçen ayki tutar üzerinden fatura bastığı ancak sistemde olması gereken tutar vezne tarafından görülmesi sonucunda tahsilat aşamasından ödemesi gereken tutar makbuza basılmıştır. Okuma personeli bu durumların tekrarlamaması için gerekli bilgilendirme yapılmıştır" yanıtı verildi.

Siber Güvenlik Sistemi İhalesi ile ilgili iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendiren BASKİ, ihale sürecinin açık usul ve teknik gereksinimlere uygun bir şekilde yapıldığını, alınan cihazların ise Fortigate 200F'ye kıyasla sekiz kat daha gelişmiş olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğrudan temin değil açık ihale tercih edildi"

"Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca Fortigate 600F cihazına bakım ve lisans aldığı tutar ile BASKİ'nin yetersiz gelen Fortigate 200F cihazı yerine ondan sekiz kat daha gelişmiş firewall cihazı alımı, Son kullanıcı tehdit önleme yazılımı alımı, email güvenlik yazılımı alımı işlerinin hepsinin tutarlarını kıyaslamak gerçeği yansıtmamaktadır. BASKİ'de daha önceden Kayseri'deki bir firmadan doğrudan teminlerle parçalar halinde yapılan alımlar yerine açık ihale usulü tercih edilmiştir. Checkpoint, Palo Alto ve daha önce idarede kullanılan Fortinet çok uluslu firmalardır. Bu üç şirketin de hissedarları hemen hemen aynı şirketlerdir."

BASKİ tarafından yapılan açıklamada, Ayvalık'ta geçmişte kapatılan, arsenik miktarı yüksek olan kuyuların bayramdan önce şebekeye verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

"20 ilçemizde içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak adına Genel Müdürlüğümüzce içme suyu sondaj yapım çalışmaları devam etmektedir. İçme suyu amaçlı açılmış sondaj kuyularından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği esasları doğrultusunda alınmış olan su numunelerinin analizleri Halk Sağlığı Laboratuvarında tetkik edilerek sonuçları Genel Müdürlüğümüze devamlı teslim ediliyor. Soru önergesinde belirtildiği üzere, Ayvalık'ta geçmişte kapatılmış arsenik miktarı yüksek olan altı kuyunun bayramdan önce şebekeye verildiği ve daha sonra Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kapatıldığı hususları ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılmış olup; bu şekilde bir konunun olmadığı ve bununla alakalı herhangi çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz vatandaşımıza sağlıklı içme suyu temini için çalışmalarını titizlikle sürdürmekte olup, bu hususlarda çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir."

Gömeç'te hiçbir çalışma yapılmadığı iddialarına da verilerle yanıt veren BASKİ, 1 Nisan 2024'ten bugüne Gömeç'te 3 bin 702 metre içme suyu hattı, bin 565 metre kanalizasyon hattı döşendiğini, 5 bin 70 adet içme suyu arızası ve 165 adet kanalizasyon arızasına müdahale ettiğini duyurdu. BASKİ, bu süreçte yalnızca Gömeç'te 2 bin 549 adet kuka ve vidanjör çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.