Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

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(BALIKESİR) - "İklime Uygun Tarım Projesi" kapsamında 1-5 Kasım günleri arasında düzenlenecek Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde üreticileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 1 Kasım Cuma günü saat 16.00'da yapılacak resmi törenle kapılarını açıyor. Balıkesir'de ilk defa gerçekleşecek fuar, üreticileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini buluşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde hayata geçirilecek fuarda, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikaları ele alınacak.

Çiftçilerin sorunları da görüşülecek

Kırsalda özellikle genç ve kadın çiftçilerin üretime daha fazla katılmalarını teşvik etmeyi hedefleyen fuarda, çiftçilerin sorunları da görüşülecek. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek fuarda; kurumlar, firmalar, oda ve borsalar, birliklerin yanı sıra kadın kooperatifleri de yer alacak.

Fuar programına, 'www.balikesir.bel.tr' internet adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.