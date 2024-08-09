Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası Başladı

Güncel

ABD Başkanı Joe Biden\'dan büyük bir gaf daha: "Şimdi ne yapıyorum?"

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler! Otobüs adeta bir ok gibi saplanmış

Yaptığı paylaşım ülkeyi yangın yerine çevirdi! 55 yaşındaki iş insanı gözaltında

Yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

(BALIKESİR) - Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, yerli ve yabancı 514 sporcunun katılımıyla Avlu Yaşam Merkezi'nde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, "Güç Seninle" sloganıyla bugün Avlu Yaşam Merkezi'nde başladı.

Şampiyonaya; 380'i yurt dışından olmak üzere toplamda 514 triatlet katılıyor. Bisiklet, koşu ve yüzme etaplarından oluşan Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası'nda sporcular; genç erkek, genç kadın, elit erkek, elit kadın kategorilerinde mücadele ediyor. "Triathlon Balıkesir 2024" yarışların sonuna kadar 'https://bit.ly/BBBTV' adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonaya katılan sporcular, organizasyona ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

Balıkesirli triatlet Bahadır Furkan Özerkişi: "270 metre yüzme ardından 6,8 kilometre bisiklet ve 1,8 kilometre koşumuz vardı. Gerçekten sert bir yarış. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor Balıkesir burada. O yönden çok gururluyum. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak gerçekten onur ve gurur verici bir şey. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Türkiye Milli Takımı'ndan Cemre Civelek: "Bütün emeklerimizin karşılığını almak için burada mücadele ediyoruz. Böyle bir fırsat sağladığı için Başkanımıza da teşekkür ederim."

Macaristan Milli Takımı'ndan Fanni Szalai: "Yüzme parkuru gerçekten iyi. Su çok temiz. Bu inanılmaz yarış için teşekkürler Balıkesir."

Portekiz Milli Takımı'ndan Ricardo Batista: "Bence şu ana kadar gördüğüm en güzel yarıştı."

Türkiye Milli Takımı'ndan Mürya Karayel: "Çok güzeldi çok beğendim. Yarışımı da iyi çıkardığımı düşünüyorum. Finallerde görüşmek üzere."