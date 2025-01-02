Balıkesir Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı Kuruyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8-18 yaş aralığındaki Roman çocuklar için Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı kurarak müzik alanında fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Başvurular 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

02.01.2025 11:17  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı kuruyor. 8-18 yaş aralığındaki Roman çocukların katılabileceği orkestraya, 15 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda müjdesini verdiği Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası'na başvurular başladı. Sesine güvenen, enstrüman çalabilen ve kendini müzikle geliştirmek isteyen Roman çocuklar, orkestra çatısı altında bir araya gelecek. Çocuklara yönelik fırsat eşitliği yaratmak ve müziğin içinde doğup büyüyen Roman çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla kurulacak orkestraya başvurular 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde oluşturulacak orkestrada yerini almak isteyenler, https://basvuru.balikesir.bel.tr/Konservatuvar internet adresinden başvuru yapabilecek.

"Çocuklarımızı müzikle tanıştırmak istiyoruz"

Romanların müzik yetenekleriyle ön plana çıktığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onların bu yeteneklerini ortaya çıkarmak için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Müziğin çocukların gelişimine olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayan Başkan Akın, "Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda, müzikte hayata geçirdiğimiz projeler ile çocuklarımızın gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Spor gibi müziğin de çocuklar üzerindeki olumlu etkileri yapılan araştırmalarda da ispatlanmıştır. Çocuklarımızı müzikle tanıştırmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası olarak yola çıktık. Ama hedefimiz dünyanın en büyüğü olmak. Tüm Roman çocuklarımızı orkestramıza dahil olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Balıkesir, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Müzik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.