Vali Ustaoğlu Manyas\'ta İncelemelerde Bulundu

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve beraberindekiler tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, Müftülük Konferans Salonu'nda kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Kaymakam Emre Yeşil, toplantıda ilçedeki çalışmalar hakkında brifing verdi. İlçedeki güvenlik ve asayiş ile ilgili konularda İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Emrah Yüksel ile Emniyet Amir Vekili Furkan Işık muhtarlara mahallelerinde yaşanan sıkıntılar ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Vali İsmail Ustaoğlu ise muhtarlara ve kurum amirlerine, özellikle telefon dolandırıcılığı, uyuşturucu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı hakkında uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:

"İlçelerimizin durumuna göre ön plana çıkan konuları sizlerle paylaşıyoruz, Manyas'ta kırsal nüfus daha fazla olduğu için reflektörsüz traktör ve özellikle son günlerde yaygınlaşan motosiklet kazaları yoğun oluyor, üzülüyoruz. Toplam kazaların yüzde 40'ını motosiklet kazaları oluşturuyor, bu ciddi bir rakam. Maalesef motosiklet kazaları ölümcül olabiliyor. Özellikle tescilsiz motosikletler ve kask konusunda mahallelerinizde vatandaşlarımıza uyarıda bulunun. En fazla üzerinde durduğumuz konu ise gençlerimizi zehirleyen, zehir tacirlerine fırsat vermeyelim. En iyi narkotik polisi annedir, bu konuda evlatlarına sahip çıksınlar, bir şeyden şüpheleniyorlarsa lütfen bizlerle paylaşın. Bir diğer konumuz ise telefon dolandırıcılığı. Size 'savcıyım, polisim' diyenlerle hiç konuşmayın, kapatın."

Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu makamında ziyaret eden Ustaoğlu, kırsal Şevketiye Mahallesi'ndeki sol sahil sulama şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu'na il Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile İl Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Hasan Taşyürek eşlik etti.