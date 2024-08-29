Balıkesir Valisi ve Bandırma Kaymakamı Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Balıkesir Valisi ve Bandırma Kaymakamı Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilerleyen süreçlerde yapacakları projeleri anlattı.

29.08.2024 09:31  Güncelleme: 10:47
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(BALIKESİR)- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilerleyen süreçlerde yapacakları projeleri anlattı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı Sayın Dursun Mirza,  Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'ı ağırladı. Başkan Dursun Mirza, belediye hizmetleri ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Toplantı sırasında ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi üzerine bir görüşme gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dursun Mirza, yürütülen projeler ve gelecekteki planlar hakkında ilçenin büyüme ve gelişme yolundaki vizyonunu paylaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, ilçenin potansiyelini ve bugüne kadar gerçekleştirilen başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, il genelinde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Engin Aksakal ise ilçede halkın refahını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, ziyaretlerinden dolayı Ustaoğlu ve Aksakal'a teşekkürlerini sunarken; ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi ve Bandırma Kaymakamı Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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