Balıkesir ve Edremit'te 3 şüpheli tutuklandı, 511 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir ve Edremit'te 3 şüpheli tutuklandı, 511 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Balıkesir ve Edremit\'te 3 şüpheli tutuklandı, 511 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Balıkesir merkez ve Edremit'te uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aramalarda 511 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ve 9 bin 785 lira ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik il merkezi ile Edremit ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 511 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 785 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiBalıkesirGüvenlik3. SayfaEdremitGüncelSuçSon Dakika

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