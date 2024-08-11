Balıkesirli makineci, binlerce eski saatin sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesirli makineci, binlerce eski saatin sahibi oldu

Burhaniye ilçesindeki emekli makine teknisyeni Hanefi Efe, eski saatlere olan merakıyla binin üzerinde saat topladı. Efe, dükkanında eski eşyaları satarken aynı zamanda elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor.

11.08.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirli makineciyi, eski merakı binlerce saatin sahibi yaptı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, emekli makine teknisyeni Hanefi Efe'nin eski merakı binlerce eski saatin sahibi yaptı. Burhaniye de ütüden elektrikli sobalara kadar onlarca aletin tamirini yapan Efe, dükkanını eski eşyalarla doldururken, binin üzerinde eski saatin de sahibi oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe, 15 yıl önce Burhaniye'ye taşındı.1,5 yıl önce Taylı Caddesinde dükkan açan 66 yaşındaki Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Efe'nin 1970 yıllarda başlayan eski saat merakı devam ederken, binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saatin sahibi oldu. Eski saatlere gözü baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi. Saatleri çok sevdiğini anlatan Hanefi Efe, "1970 den sonra hakikaten bana bir heves geldi .Bunları toplamaya başladım. Sayılarını tam bilmiyorum. Ama, binin üzerinde saat var. 400-500 tane köstekli var. 700-800 tane kurmalı kol saatleri ve otomatik saatler var. Serkisoflar var. İşte mesela elimde bir tane masa saati var. Masa saati bana söylenene göre 1860 da üretilmiş. Çok eski ama, çalışıyor. Yani sandık ürünü. Kndim makine imalatcısıyım, Ama, bunları eskiden beri çok sevdiğim için topladım. 2010 dan sonra Burhaniye'ye geldim. Burhaniye de bu işin açık olduğunu gördüm. Bunlarla uğraşmaya başladım. Sevdikçe kendimi bunlara adamış oldum. Sadece saat değil tamirat işleri yapıyorum. Bu saatlerin tamirlerini, silimlerini, bakımlarını yaptırıyorum. Aynı çocuğuz gibi. Biz arada sırada satıyoruz. Sevenler geliyor buraya. Almaya gelenler satmaya gelenler oluyor. Ama, bu iş para ile değil hakikaten gönül işi. Yani sevmesen bu işi yapamazsın. Valla, bizde zaten 65 yaşını geçtik. Bundan sonra bizi bu işi takip edecek bu işi yapacak elamanda bulamıyoruz. Sıkıntı da orada. Burada bu işin temizliği var .Bakımı var. Bizden sonraki geleceklere bunu aktarmak için biraz bu konuda sıkıntımız var. İnşallah, birisi gelirde bizden sonra bu işi devir alırda devam ettirir. Nesilden nesle inşallah, bu işi devam ettirir. Bilmiyorum biz bu kadar, elimizden geldiğince çalışıyoruz. Hakikaten ben zevk alıyorum. Bu işin tozu var. Zahmeti var. Ama, ayrı bir zevki var. Ayrı bir tadı var. Bizim kuşaklar da öldükten sonra inşallah, bunları devam ettiren bir nesil de inşallah olur"

Kaynak: İHA

Balıkesir, Burhaniye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesirli makineci, binlerce eski saatin sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:43 Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12:38 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz
12:28 Hande Yener’in öfkesi dinmiyor: Atatürk’ten sonra senin ne haddine Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine
12:26 Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi
12:18 Erman Toroğlu’nun yeni imajı bomba Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı Erman Toroğlu'nun yeni imajı bomba! Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:28 MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 15:17:06. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesirli makineci, binlerce eski saatin sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement