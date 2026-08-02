Balıklıgöl'ü Akşamları Ziyaret Edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıklıgöl'ü Akşamları Ziyaret Edin

Balıklıgöl\'ü Akşamları Ziyaret Edin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl, gündüz sıcaklığı nedeniyle akşamları serin hava ile ziyaret ediliyor.

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, gündüz 45 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle gece serinliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, yaz aylarında gündüz saatlerinde sakinliğe bürünürken akşam saatlerinde hareketleniyor.

Gündüz kavurucu sıcaklardan kaçınan yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının düşmesiyle tarihi mekanı ziyaret etmeyi tercih ediyor.

Gece boyunca ziyarete açık olan ve ışıklandırmasıyla farklı bir görünüme kavuşan Balıklıgöl, serin havası ve suyun ferahlatıcı etkisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.?

Sıra gecesi ikramlarının ardından yürüyüş rotası?

Şanlıurfa Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, kentte sıcak havaların etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nin günün her saatinde ziyaret edilebildiğini belirten Çoban, sıcak nedeniyle gündüzleri dinlenmeyi tercih eden turistlerin akşam saatlerinde tarihi mekanları gezdiğini ifade etti.

Balıklıgöl'ün gece ve gündüz farklı güzellikler sunduğunu dile getiren Çoban, özellikle sıra gecelerinin ardından turistlerin tarihi mekana yöneldiğini belirtti. Çoban, şunları kaydetti: "Özellikle Şanlıurfa'nın önemli bir kültür varlığı olan sıra gecesinden çıktıktan sonra misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın güzel yemekleri, kebapları, tatlıları, çiğ köftesi sonrası hemen otele geçmiyoruz. Önce Balıklıgöl içerisinden geçiyor, geziyoruz. O rota çok keyifli ve güzel oluyor. Özellikle gece ışıklandırma olduğu için iyi oluyor. Hem mideyi doyuran sıra gecesi lezzetlerinden sonra sağlıklı bir yürüyüş oluyor hem de serinde insanlar yediğini sindirip, hazmediyor."

"Akşamları çıkıp geliyoruz"?

Manisa'dan Şanlıurfa'ya gelen Hüseyin Yılmaz da kentteki sıcak havanın etkili olduğunu söyledi.

Güneş çarpması riskine karşı Balıklıgöl'ü gece gezmeyi tercih ettiklerini aktaran Yılmaz, "Gündüz sıcaklığı 45 dereceleri görüyor. Biz de gezmek için güneşin kaybolduğu, havanın daha tatlı bir hal aldığı bu saati tercih ettik. Gerçekten her yer aydınlatılmış, ışıl ışıl, her taraf pırıl pırıl. Herkesin gezip görmesini tavsiye ederim. İbadet yapmak isteyenler için de manevi huzur duyulabilecek bir ortam oluyor." ifadelerini kullandı. Şanlıurfalı Baran Bağaç ise gündüz mümkün olduğunca dışarı çıkmadıklarını dile getirdi. Balıklıgöl'ün gündüz ve gece farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirten Bağaç, "Şanlıurfa'nın bilindik sıcak havalarından dolayı buraları akşamları ziyaret ediyoruz. Genelde gündüzleri çok sıcak oluyor, akşamları çıkıp geliyoruz, iyi oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıklıgöl'ü Akşamları Ziyaret Edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:18:35. #7.13#
SON DAKİKA: Balıklıgöl'ü Akşamları Ziyaret Edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.