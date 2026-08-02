Balıklıgöl\'ü Akşamları Ziyaret Edin

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, gündüz 45 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle gece serinliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, yaz aylarında gündüz saatlerinde sakinliğe bürünürken akşam saatlerinde hareketleniyor.

Gündüz kavurucu sıcaklardan kaçınan yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının düşmesiyle tarihi mekanı ziyaret etmeyi tercih ediyor.

Gece boyunca ziyarete açık olan ve ışıklandırmasıyla farklı bir görünüme kavuşan Balıklıgöl, serin havası ve suyun ferahlatıcı etkisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.?

Sıra gecesi ikramlarının ardından yürüyüş rotası?

Şanlıurfa Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, kentte sıcak havaların etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nin günün her saatinde ziyaret edilebildiğini belirten Çoban, sıcak nedeniyle gündüzleri dinlenmeyi tercih eden turistlerin akşam saatlerinde tarihi mekanları gezdiğini ifade etti.

Balıklıgöl'ün gece ve gündüz farklı güzellikler sunduğunu dile getiren Çoban, özellikle sıra gecelerinin ardından turistlerin tarihi mekana yöneldiğini belirtti. Çoban, şunları kaydetti: "Özellikle Şanlıurfa'nın önemli bir kültür varlığı olan sıra gecesinden çıktıktan sonra misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın güzel yemekleri, kebapları, tatlıları, çiğ köftesi sonrası hemen otele geçmiyoruz. Önce Balıklıgöl içerisinden geçiyor, geziyoruz. O rota çok keyifli ve güzel oluyor. Özellikle gece ışıklandırma olduğu için iyi oluyor. Hem mideyi doyuran sıra gecesi lezzetlerinden sonra sağlıklı bir yürüyüş oluyor hem de serinde insanlar yediğini sindirip, hazmediyor."

"Akşamları çıkıp geliyoruz"?

Manisa'dan Şanlıurfa'ya gelen Hüseyin Yılmaz da kentteki sıcak havanın etkili olduğunu söyledi.

Güneş çarpması riskine karşı Balıklıgöl'ü gece gezmeyi tercih ettiklerini aktaran Yılmaz, "Gündüz sıcaklığı 45 dereceleri görüyor. Biz de gezmek için güneşin kaybolduğu, havanın daha tatlı bir hal aldığı bu saati tercih ettik. Gerçekten her yer aydınlatılmış, ışıl ışıl, her taraf pırıl pırıl. Herkesin gezip görmesini tavsiye ederim. İbadet yapmak isteyenler için de manevi huzur duyulabilecek bir ortam oluyor." ifadelerini kullandı. Şanlıurfalı Baran Bağaç ise gündüz mümkün olduğunca dışarı çıkmadıklarını dile getirdi. Balıklıgöl'ün gündüz ve gece farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirten Bağaç, "Şanlıurfa'nın bilindik sıcak havalarından dolayı buraları akşamları ziyaret ediyoruz. Genelde gündüzleri çok sıcak oluyor, akşamları çıkıp geliyoruz, iyi oluyor." dedi.