Balkabağı Turtası Yarışması Heyecanı

Güncel

BURNABY, 20 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Burnaby kentindeki Metrotown Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen balkabağı turtası yeme yarışmasında kıyasıya yarışan insanlar, 19 Ekim 2024.

Yarışmada katılımcıların, ellerini kullanmadan beş dakika içinde iki kiloluk bir turtayı mümkün olduğunca çok yemeleri gerekti. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)