Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi İmzalandı

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantı sonucunda, Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonucunda Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalanmıştır. Müteakiben Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir" denildi.