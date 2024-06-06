Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi İmzalandı - Son Dakika
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Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi İmzalandı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantı sonucunda, Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonucunda Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalanmıştır. Müteakiben Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir' denildi.

06.06.2024 22:14
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantı sonucunda, Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonucunda Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalanmıştır. Müteakiben Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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