Bulgaristan Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde çifte vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu. Bilaloğlu, Bulgaristan'da koalisyon hükümetlerinin sürekli değiştiğini ve siyasi istikrarsızlığın sona ermesi için seçimlere katılımın önemli olduğunu vurguladı.

Çifte vatandaşların Türkiye'de kurulan sandıklarda veya Bulgaristan'a giderek oy kullanabileceğini belirten Bilaloğlu, Sakarya'da sandık olmadığını, en yakın sandığın Gebze'de kurulacağını ve ulaşım desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Bulgaristan'a gitmek isteyenler için dernek olarak hazırlık yaptıklarını ekledi.

Bilaloğlu, Bulgaristan'da 24 partinin seçime katıldığını, Türk ve Müslümanları temsil eden partilerin de bulunduğunu ve azınlık haklarının korunması için seçimlere katılımın gerekli olduğunu söyledi. Çifte vatandaş Abdurrahim Yılmaz da oy kullanmanın sosyal hakların elde edilmesi ve Bulgaristan'daki Türk toplumunun yaşantısının iyileşmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.