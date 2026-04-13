Bulgaristan Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika
Bulgaristan Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı

13.04.2026 14:40
Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Bulgaristan'daki erken genel seçimler öncesinde çifte vatandaşları oy kullanmaya çağırdı ve siyasi istikrarsızlığın sona ermesi için katılımın önemine dikkat çekti.

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde çifte vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu. Bilaloğlu, Bulgaristan'da koalisyon hükümetlerinin sürekli değiştiğini ve siyasi istikrarsızlığın sona ermesi için seçimlere katılımın önemli olduğunu vurguladı.

Çifte vatandaşların Türkiye'de kurulan sandıklarda veya Bulgaristan'a giderek oy kullanabileceğini belirten Bilaloğlu, Sakarya'da sandık olmadığını, en yakın sandığın Gebze'de kurulacağını ve ulaşım desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Bulgaristan'a gitmek isteyenler için dernek olarak hazırlık yaptıklarını ekledi.

Bilaloğlu, Bulgaristan'da 24 partinin seçime katıldığını, Türk ve Müslümanları temsil eden partilerin de bulunduğunu ve azınlık haklarının korunması için seçimlere katılımın gerekli olduğunu söyledi. Çifte vatandaş Abdurrahim Yılmaz da oy kullanmanın sosyal hakların elde edilmesi ve Bulgaristan'daki Türk toplumunun yaşantısının iyileşmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Bulgaristan Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bulgaristan Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika
