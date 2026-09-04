Balkan Ombudsmanları Ankara'da İnsan Hakları İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Balkan Ombudsmanları Ankara'da İnsan Hakları İçin Bir Araya Geldi

Balkan Ombudsmanları Ankara\'da İnsan Hakları İçin Bir Araya Geldi
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Kamu Denetçiliği Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu sona erdi. İki gün süren forumda, insan haklarının korunması ve iyi yönetimin güçlendirilmesi için bölgesel işbirliği ele alındı, ortak sorumluluklar vurgulandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla düzenlenen "Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu" sona erdi.

Anadolu Hakimevi'nde, "İnsan Haklarının Korunması ve İyi Yönetimin Güçlendirilmesinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü: Balkanlar ve Komşu Ülkeler Arasında Deneyim Paylaşımı" ana temasıyla gerçekleştirilen forumda, Balkanlar ve komşu ülkelerin ombudsmanları ve üst düzey temsilcileri iki gün boyunca düzenlenen oturumlarda bir araya geldi.

KDK Ombudsmanı Özcan Yıldız'ın moderatörlüğünde, Arnavutluk Ombudsmanı Endrit Shabani, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Baki Hasanov Hyuseinov ile İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek'in katıldığı ikinci gün oturumunda Balkanlar ve komşu ülkeler arasında insan hakları alanında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Oturumun açılışında konuşan Yıldız, Osmanlı döneminde Balkanlar'ın insan hakları açısından altın bir çağ yaşadığını söyledi.

Yıldız, bunun 500 yıl boyunca farklı din ile millet ve insanların barış içinde bir arada yaşadığı bir dönemi ifade ettiğini dile getirerek, "Bu dönemde millet sistemi sayesinde farklı inanç grupları kendi iç işlerinde özerkliklerini koruyabilmiş, kimliklerini muhafaza edebilmişlerdir. İşte bu tarihsel miras bugün bize barışın ve işbirliğinin ne denli kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Dünyanın barış iklimine açılan en önemli kapısı Balkanlar'dır. Bu barış kapısının anahtarı da ombudsmanlık kurumlarıdır." diye konuştu.

"İnsan hakları çoğu kez araçsallaştırılabiliyor"

Prof. Dr. Özipek de insan hakları ihlallerine karşı uluslararası kurumların yetersiz kaldığını anlattı.

Bölgesel veya küresel örgütlenmelerin önemli olduğunu kaydeden Özipek, "Bunların yanlış olduğunu ya da olmaması gerektiğini söyleyebilecek durumda değiliz. Ama devletler ve benzeri devlet benzeri yapılar ya da devletler arası örgütler insan haklarını gerçekten koruyor mu acaba? 'Gereği gibi koruyor mu?' diye baktığımız zaman korumadıklarına görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özipek, statükoyu muhafaza etme ihtiyacının küresel dengelerde daha önemli olabildiğine dikkati çekerek, "İnsan hakları çoğu kez araçsallaştırılabiliyor. O bakımdan devletlerin dünyasıyla yetinmememiz gerekiyor. Yönümüzü toplumlara ve bireylere çevirmemiz gerekiyor. Bizim kendi aramızda bir konuşmayı tesis etmemiz gerekiyor. Bizim devletleri, hükümetleri, iktidarları aşarak yüz yüze konuşmamız, birbirimizle ortak problemlerimizi çözmemiz gerekiyor. Çünkü problemlerimiz gerçekten çok ortak." dedi.

"Kamu hizmetlerine herkesin eşit şekilde erişebilmesi hepimizin ortak sorumluluğu"

Forumun kapanış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca ise forumda katılımcı ülkelerin temsilcileriyle ombudsmanlık kurumları arasındaki tecrübeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemlerinin paylaşıldığını anlattı.

Karşılaşılan ihlallerin benzer olduğuna işaret eden Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Temel hak ve özgürlüklerin korunması vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisinin güçlendirilmesi, iyi yönetim ilkelerinin kamu yönetimine yerleşmesi ve kamu hizmetlerine herkesin eşit şekilde erişebilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Forum boyunca gerçekleştirdiğimiz 5 oturumda da bu ortak sorumluluğun farklı boyutlarını ele aldık. Biz, ombudsmanlar olarak farklı ülkelerde görev yapıyor olabiliriz ancak vatandaşın hakkının korunması, idarenin daha iyi işlemesi ve kamu yönetiminin insan odaklı hale gelmesi gibi ortak bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu ortak amaç aramızdaki farklardan çok daha güçlü ortak bir zemindir."

Akarca, forumun gelecekte yapılacak işbirlikleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Paylaşılan iyi uygulamaların, karşılaşılan sorunların ve geliştirilen çözüm önerilerinin kurumların çalışmalarına yansımasını arzu ettiklerini belirten Akarca, "Belki bugün burada başlayan bu diyalog, ilerleyen dönemde daha düzenli toplantılara, ortak çalışma mekanizmalarına ve bölgesel ölçekte daha güçlü ombudsmanlık işbirliğine dönüşebilir. Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, birbirimizin tecrübelerinden ne kadar daha fazla yararlanırsak ve ortak sorunlara ne kadar birlikte çözüm üretirsek bölgemizde insan haklarının korunmasına ve iyi yönetim standartlarını yükseltilmesine o ölçüde katkı sağlayabiliriz." dedi.

Akarca, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin her platformda dile getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan Ombudsmanları Ankara'da İnsan Hakları İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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