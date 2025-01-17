Balkan Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Bulgaristan Devlet Haber Ajansı (BTA) tarafından başkent Sofya'da bu yıl 51'incisi düzenlenen törende "Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri" sahiplerini buldu.

Aralarında Anadolu Ajansının da (AA) yer aldığı Balkan haber ajanslarının katıldığı "Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri" oylamasında, Yunan atlet Miltiadis Tentoglou birinci oldu.

Oylama sonucu, Romanyalı yüzme şampiyonu David Popvici ikinciliği kazanırken, Sırp basketbolcu Nikola Jokic ise üçüncülüğü elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış tarzıyla dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç ise 38 sporcunun yarıştığı klasmanda ilk 10'a girmeyi başardı.

Törenin şeref konuklarından AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, yaptığı açıklamada, "Bu sene 51'incisi düzenlenen ve bugün iştirak ettiğimiz Yılın Balkan Sporcusu Ödüllleri töreni, BTA'nın davetiyle uzun yıllardır bizlerin de Anadolu Ajansı olarak ilgiyle katılım sağladığı bir etkinlik konumunda." ifadesini kullandı.

Elbir, 2024'te spor dünyası açısından oldukça hareket bir yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugün de hem komşumuz hem de partnerimiz olan BTA'da gerçekleştirilen törende ödül alan tüm sporcuları tebrik ederiz." dedi.

AA ile BTA'nın hem ajanslar arası hem de uluslararası organizasyonlarda çok yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarına işaret eden Elbir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki ajans da Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Balkan Haber Ajansları Birliği - Güney Doğu Avrupa (ABNA-SE) ve MINDS International üyeleri olup, birçok etkinlik ve organizasyonda yakın çalışmalar yürütüyor. Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz, 2025 sonbaharına kadar ABNA-SE Dönem Başkanlığını yürütüyorken, BTA Genel Müdürü Sayın Kiril Valchev de birliğin Genel Sekreterliği görevini icra etmekte."

Sporda Bulgaristan- Türkiye işbirliği

Bulgaristan'da 16 Ocak'ta kurulan Başbakan Rosen Jelyazkov'un yeni koalisyon hükümetinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başlayan İvan Peşev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ile Türkiye spor alanında daima iyi bir işbirliği içerisinde olmuştur." dedi.

Bulgaristan'ın birçok spor kulübünün eğitim ve antrenmanlarını Türkiye'de yaptığına işaret eden Peşev, "İkili işbirliğimiz çok önemli. Umarım bu karşılıklı işbirliği, gelecekte de farklı mecralarda ve organizasyonlarda devam eder ve daha da gelişir." diye konuştu.

BTA Genel Müdürü Kiril Valchev de 1973 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri" töreninin bugün 51'inci kez düzenlendiğini anımsatarak, bu ödülleri belirlenmesindeki oylamaya katılım sağlayan AA'nın da kendileri için özel önem taşıdığını vurguladı.

"Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri"nin belirlenmesi için yapılan oylamanın, Balkanlar'daki işbirliğin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Valchev, şunları kaydetti:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkelerin aldığı madalya sayılarına bakıldığında, ABD ve Çin'den sonra en çok madalya alan Balkanlar olmuştur. Bu sonuç, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olduğumuzu gösterir."