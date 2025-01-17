Balkan Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkan Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

51. Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri, Miltiadis Tentoglou'nun birinciliğiyle Sofya'da verildi.

17.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Devlet Haber Ajansı (BTA) tarafından başkent Sofya'da bu yıl 51'incisi düzenlenen törende "Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri" sahiplerini buldu.

Aralarında Anadolu Ajansının da (AA) yer aldığı Balkan haber ajanslarının katıldığı "Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri" oylamasında, Yunan atlet Miltiadis Tentoglou birinci oldu.

Oylama sonucu, Romanyalı yüzme şampiyonu David Popvici ikinciliği kazanırken, Sırp basketbolcu Nikola Jokic ise üçüncülüğü elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış tarzıyla dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç ise 38 sporcunun yarıştığı klasmanda ilk 10'a girmeyi başardı.

Törenin şeref konuklarından AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, yaptığı açıklamada, "Bu sene 51'incisi düzenlenen ve bugün iştirak ettiğimiz Yılın Balkan Sporcusu Ödüllleri töreni, BTA'nın davetiyle uzun yıllardır bizlerin de Anadolu Ajansı olarak ilgiyle katılım sağladığı bir etkinlik konumunda." ifadesini kullandı.

Elbir, 2024'te spor dünyası açısından oldukça hareket bir yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugün de hem komşumuz hem de partnerimiz olan BTA'da gerçekleştirilen törende ödül alan tüm sporcuları tebrik ederiz." dedi.

AA ile BTA'nın hem ajanslar arası hem de uluslararası organizasyonlarda çok yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarına işaret eden Elbir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki ajans da Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Balkan Haber Ajansları Birliği - Güney Doğu Avrupa (ABNA-SE) ve MINDS International üyeleri olup, birçok etkinlik ve organizasyonda yakın çalışmalar yürütüyor. Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz, 2025 sonbaharına kadar ABNA-SE Dönem Başkanlığını yürütüyorken, BTA Genel Müdürü Sayın Kiril Valchev de birliğin Genel Sekreterliği görevini icra etmekte."

Sporda Bulgaristan- Türkiye işbirliği

Bulgaristan'da 16 Ocak'ta kurulan Başbakan Rosen Jelyazkov'un yeni koalisyon hükümetinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başlayan İvan Peşev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ile Türkiye spor alanında daima iyi bir işbirliği içerisinde olmuştur." dedi.

Bulgaristan'ın birçok spor kulübünün eğitim ve antrenmanlarını Türkiye'de yaptığına işaret eden Peşev, "İkili işbirliğimiz çok önemli. Umarım bu karşılıklı işbirliği, gelecekte de farklı mecralarda ve organizasyonlarda devam eder ve daha da gelişir." diye konuştu.

BTA Genel Müdürü Kiril Valchev de 1973 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri" töreninin bugün 51'inci kez düzenlendiğini anımsatarak, bu ödülleri belirlenmesindeki oylamaya katılım sağlayan AA'nın da kendileri için özel önem taşıdığını vurguladı.

"Yılın Balkan Sporcusu Ödülleri"nin belirlenmesi için yapılan oylamanın, Balkanlar'daki işbirliğin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Valchev, şunları kaydetti:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkelerin aldığı madalya sayılarına bakıldığında, ABD ve Çin'den sonra en çok madalya alan Balkanlar olmuştur. Bu sonuç, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olduğumuzu gösterir."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Etkinlikler, Politika, Türkiye, Güncel, Sofya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: Balkan Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.