Balkan Ülkeleri Yeni Yıla Konserler ve Havai Fişek Gösterileriyle Girdi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15 binden fazla yerli ve yabancı turist 2024'ü çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı konserlerle karşıladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de vatandaşların yeni yılı açık havada karşılamasına olanak sağlarken, yeni yılın ilk dakikaları hava fişek gösterisiyle başladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise vatandaşlar gece yarısına kadar konserler eşliğinde eğlenirken, gece yarısının ardından kentte havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te vatandaşlar yeni yılı başkentteki Makedonya Meydanı'nda karşıladı. Bu kapsamda meydanda düzenlenen etkinlikler kapsamında farklı yerel sanatçılar sahne aldı.

Birçok vatandaşın katıldığı kutlamalar kapsamında Üsküp Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisi yapılmadı. Vatandaşlar bireysel olarak havai fişek patlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, 2024 yılını geleneksel olarak konser ve havai fişek gösterileriyle karşıladı. Başkentteki İskender Bey Meydanı'nda organize edilen kutlamalarda birçok yerel sanatçı ve müzik grubu sahne aldı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de ise binlerce kişi yerli sanatçıların sahne aldığı konserlerle eğlendi. Kalabalık, 2024'ün ilk dakikalarını hava fişek gösterisiyle karşıladı.