Balkan Müslümanları Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkan Müslümanları Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Balkan Müslümanları Kurban Bayramı\'nı Coşkuyla Kutladı
27.05.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşıladı. Sabah namazıyla başlayan bayram programları, camilerde kılınan namazlar ve mezarlık ziyaretleriyle devam etti. Türk Kızılay, Priştine'de lokum ve kolonya ikramında bulundu. Bayram hutbeleri ve dualarla anlam kazanan kutlamalar, bölge genelinde yaygın katılımla gerçekleşti.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerindeki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bayram namazı, şehirdeki diğer camilerin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla kılındı.

Türk Kızılay, namazın ardından halka geleneksel Türk misafirperverliğinin nişanesi olarak lokum ve kolonya ikram etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak akrabalarını ve yakınlarının şehir mezarlıklarındaki kabirlerini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.

Arnavutluk'ta bu bayram merkezi program, başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Binlerce Müslüman'ın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bulgaristan genelinde de sabah saatlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla camiler dolup taştı.

Başkent Sofya'daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip, halk arasında "Banya Başı" adıyla bilinen caminin yetersiz kalması nedeniyle cemaatin büyük bölümü bayram namazını cami önündeki kaldırımlarda kıldı.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'ı ağırladı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini anlatarak, kurban ibadeti hakkında bilgi verdi.

Mostar, Srebrenitsa, Travnik, Zenica ve diğer şehirlerdeki camilerde de Müslümanlar camileri doldurdu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla taştı.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilerde buluştu.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla kutlanarak bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya gelen Müslümanlar, bayramı coşkuyla kutladı.

Ülkedeki Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Uluslararası, Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Priştine, Kızılay, Karadağ, Kosova, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan Müslümanları Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:08:32. #7.12#
SON DAKİKA: Balkan Müslümanları Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.